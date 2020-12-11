Подгорица, , 19:05 — REGNUM Черногория получила дополнительные 21,9 млн евро в виде грантов Европейского Союза на подготовку и реализацию новых инфраструктурных проектов, сообщили на заседании руководящего совета инвестиционной программы Западных Балкан.

На 23-м двухдневном заседании, которое проходило в режиме онлайн, присутствовала главный переговорщик по ведению переговоров о присоединении между Черногорией и Европейским союзом Зорка Кордич.

«Выделенные средства будут использованы для дальнейшей подготовки проектной документации и реализации инфраструктурных проектов. Наибольшая часть средств, 20,1 млн евро, одобрена для проекта реконструкции десяти стальных мостов и верхней части железной дороги на участке Биоче-Подгорица. Европейский Союз пожертвовал половину средств, а остальная часть будет профинансирована за счет кредита Европейского инвестиционного банка», — говорится в сообщении управления европейской интеграции.