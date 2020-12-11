Пекин, , 19:02 — REGNUM В Пекине под председательством партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина прошло совещание с участием представителей ученой общественности, экспертного сообщества, а также представителей центральных комитетов демократических партий, входящих в Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК). Об этом 11 декабря сообщает Синьхуа, отмечая традиционный ежегодный характер таких консультаций, которые проводит КПК с партиями-партнерами.

Кроме некоммунистических демпартий, в форуме приняли участие члены Всекитайской организации промышленников и торговцев, а также беспартийные экономисты, которые изложили свои соображения и предложения по состоянию и мерам улучшения текущего состояния экономики и экономической работы, а также по выполнению планов на XIV пятилетку.

Си Цзиньпин выступил на совещании с программной речью, посвященной состоянию и перспективам китайской экономики.