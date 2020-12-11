Москва, , 18:36 — REGNUM Если в РФ установить цены на подсолнечное масло и сахар «сверху», то потеряют производители конечных товаров, ведь стоимость сырья останется высокой, так как на него цены никто не ограничивает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар и, кроме того, рассматривает вариант с ведением экспортных пошлин.

«Люди беднеют, а сахар и подсолнечное масло дорожают на 70% и 24% соответственно — непорядок. На первый взгляд, кажется, что если запретить рост цен, это будет поддержкой для населения. Цену на подсолнечное масло установим на уровне 110 рублей за литр, на сахар — 45 рублей за килограмм, — пояснил Коган. — Но рост стоимости сахара и масла во многом объясняется подорожавшим сырьем. Подсолнухи и свекла растут в цене по двум причинам. Во-первых, урожайность свеклы в России 2020 году упала примерно на 18%, а подсолнечника — на 20%. Во-вторых, рубль обесценивается, а значит, есть возможность выгодного экспорта сырья. Вот и внутренние цены на свеклу и семечки выросли».

Как пояснил экономист, если установить цены на эти продукты «сверху», то потеряют производители конечных товаров, ведь стоимость сырья останется высокой — на нее цены никто не ограничивает.

«Более того, если ограничивать цену продукции сверху, то начнется дефицит, — предупредил Коган. — Причем конкретно в случае этой инициативы ограничение ценообразования не распространится на всех производителей. Поэтому дешевые сахар и масло будут постоянно пропадать с прилавков, а те производители, которые цены не снизили, станут продавать еще дороже».

По его словам, некоторые производители сегодня очень хорошо зарабатывают на экспорте и отчасти поэтому завышают внутренние цены.

«Но стоит принимать во внимание и рост закупочных цен для производителей. Более того, в прошлом году сахарная отрасль очень пострадала из-за перепроизводства и обвала цен, и ей необходимо отыгрываться за прошлогодние потери, — сказал Коган. — Борьба с бедностью при помощи борьбы с высокими ценами напоминает лечение симптомов, а не болезни. Возможно, вместо того, чтобы снижать цены, стоит поддержать население?»

Как подчеркнул Коган, если увеличить людям пособия, подорожавшие продукты не станут проблемой. Тогда и производители не потеряют, и дефицита товаров на полках не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что переговоры правительства РФ с российскими производителями сахара и подсолнечного масла позволят временно остановить рост цен на эти товарные группы.