Москва, , 18:08 — REGNUM Переговоры правительства РФ с российскими производителями сахара и подсолнечного масла позволят временно остановить рост цен на эти товарные группы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Переговоры с производителями притормозят рост цен на эти товарные группы. Возможно, даже удастся откатить цены назад. Но рынок — живой организм, и пока он не отыграет своё, ожидать резкой остановки роста не стоит. После Нового года начнется ползучий рост цен», — сказал Чеглов.

При этом он пояснил, что экспортная пошлина на подсолнечное масло, о которой тоже появилась информация, ограничит и позволит пополнить бюджет.

«В данном случае более привлекательно будет продавать товар на внутреннем рынке. А дальше, если рубль будет падать, то производитель будет смотреть за рубеж. Но удорожание экспорта приведет к увеличению товара, направленного на внутренний рынок. Поскольку это продукты питания, то покупать их населению придется по любым ценам. Однако резкий рост цен вызывает социальную напряженность. Она не нужна и владельцам производственных предприятий и торговых сетей», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвал необычную причину резкого роста цен на подсолнечное масло