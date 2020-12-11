Москва, , 18:07 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ резко вырос спрос на семена подсолнечника, связана с тем, что многие жители страны считают, что данный продукт сильно укрепляет иммунитет, и в пандемию спрос на семечки вырос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал ситуацию с подорожанием подсолнечного масла.

«За рубежом дают хорошую цену за семена подсолнуха и подсолнечное масло. Поэтому, несмотря на запрет на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС, агрохолдинги стремятся заработать на экспорте. Цена растёт на дефиците, — сказал он. — По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на растительные масла сильно растут во всем мире. Кроме того, в России бытует мнение, что в семенах подсолнечника есть фолиевая кислота, которая сильно укрепляет иммунитет. И в пандемию спрос на семечки вырос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ задумались о том, как остановить рост цен на подсолнечное масло.

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