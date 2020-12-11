Москва, , 18:06 — REGNUM Угроза введения в России экспортных пошлин на подсолнечное масло будет действенной мерой: чтобы не потерять экспортные доходы, предприятия отрасли могут удержать рост цен для массового внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал соответствующие идеи российского правительства.

«Ситуация с подсолнечником понятная: мировые цены растут, сырье дорожает. Россия — один из мировых лидеров по экспорту подсолнечника, но в этом году в России неурожай. На Украине — у другого крупного международного игрока — ситуация такая же. Очевидно, что внутренние цены подтянулись вслед за внешними — сырье подорожало почти в два раза, что не может не отразиться на цене подсолнечного масла, — сказал Завьялов. — Тем не менее здесь угроза введения экспортных пошлин будет действенной мерой: чтобы не потерять экспортные доходы, предприятия отрасли могут удержать рост цен для массового внутреннего рынка».

Как полагает эксперт, рынку надо отыграть свои механизмы, и все встанет на свои места.

«Можно обсуждать разные меры с крупными игроками, но структура рынка намного сложнее — много средних и мелких игроков, есть объективное формирование цены на протяжении всей цепочки производства», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов высказался о ситуации с ростом цен на сахар.

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