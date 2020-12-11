Нью-Йорк, США, , 18:06 — REGNUM Отметка в 30 000 пунктов остается «заколдованной» для главного промышленного индекса фондового рынка США.

Несколько сессий Dow Jones завершает то чуть выше, то чуть ниже 30 000 пунктов. 11 декабря индекс открылся ниже этого уровня на старте торгов Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 91,72 пункта (0,31%), до 29 907,54 пункта, индекс S&P 500 опустился на 17,30 пункта (0,47%), до 3650,80 пункта, индекс Nasdaq опустился на 53,52 пункта (0,43%), до 12 352,28 пункта.

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