Москва, , 18:05 — REGNUM «Пугающие» цифры роста в России оптовых цен на сахар — это просто эффект низкой базы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что в правительстве задумались, как остановить удорожание сахара.

«Рост цен на сахар действительно наблюдается. Эта цена складывается исходя из объективной конъюнктуры, — сказал Завьялов. — При этом надо понимать, что колебания оптовых цен далеко не всегда отражаются на рознице. Закупочные цены могут в определенных пределах как расти, так и падать — на ценнике в магазине это не отразится. Например, по сахару в 2019 году был достигнут пятилетний минимум цен».

Как заметил эксперт, цена была настолько низкой, что стоял вопрос о выживании переработчиков, которые не могли за счет оптовой цены покрыть издержки.

«Поэтому сейчас через рост оптовых цен рынок отыгрывает потери, при этом «пугающие» цифры роста оптовых цен — это просто эффект низкой базы», — полагает Завьялов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России затраты на производство сахара в 2020 году оказались выше, чем годом ранее.

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