Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM «Экологические преступления имеют очень длительные, а порой, необратимые последствия для окружающей среды, поэтому наказание за экоцид должно быть более строгим, — так прокомментировал вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев открытие сервиса для сбора обращений по вопросам экологии на базе регионального портала «Камчатка в порядке», которым пользуются и население, и надзорные органы. — Природные богатства России — это наше национальное достояние, настоящее и будущее нашей страны, их необходимо охранять в первую очередь».

По инициативе главы региона Владимира Солодова Камчатка станет пилотным регионом, где появится комплексная система мониторинга окружающей среды. Проект планируется реализовать совместно с Росгидрометом в 2021 году. В этом году в крае был организован экологический совет при губернаторе. На заседаниях прозвучали предложения расширить охранные зоны как на побережье, так и внутри полуострова, и эта работа уже началась.

По мнению представителей местных природоохранных организаций, большой вред природе Камчатки наносят золотодобывающие предприятия, нарушающие экологическое законодательство. В последнее время региональные власти стали уделять этой проблеме повышенное внимание. В частности, весной этого года была приостановлена лицензия золотодобывающей компании «Дальстрой» за допущенные ею нарушения, сообщало «Прайм». Экологи говорят о своих претензиях к компании «СиГМА». Также озабоченность у них вызывает деятельность компании «Тревожное зарево», учредителем которой является британская Тrans-Siberian Gold (TSG), о чем, в частности, писали «Новые Известия». «Тревожное зарево» в предыдущие годы неоднократно привлекалось к суду за нарушения и штрафовалось, но «суды если и выписывали штрафы, то смешные», отмечает runews24.

«Тот факт, что иностранные структуры занимаются в России добычей золота и варварски загрязняют окружающую среду, вызывает возмущение и порождает множество вопросов, — считает Сергей Соловьев. — Мы позволяем зарубежным фирмам откупаться мелкими штрафами и наносить непоправимый ущерб нашей природе. Подобные факты недопустимы».

Политолог обратил внимание на тот факт, что за связи с административными органами в этой компании сейчас отвечает бывший вице-губернатор края Алексей Войтов. Однако, как отмечает политолог, при новом главе региона попытки коммерческих структур, использовать свои связи для получения преференций и, чтобы чиновники закрывали глаза на их нарушения, не дают результатов. В частности, тому же «Тревожному зареву» начали присуждать многомиллионные штрафы, например, по фактам сокрытия компанией информации о подлинности класса опасности рабочих отходов. Попытку выдать опасные отходы IV класса за менее вредные отходы V класса пресекли представители контролирующих органов.

«Развитие края и благополучие его жителей в значительной мере зависят от решения экологических проблем. Хотелось бы отметить, что в России есть все правовые рычаги для того, чтобы наказывать нарушителей экологического законодательства и предотвращать такие преступления в будущем. Есть даже статья в Уголовном кодексе 358, наказывающая за «экоцид», сроки лишения свободы за которую немалые — от 12 до 20 лет», — пояснил эксперт.

Как считает Сергей Соловьев, предприятия, которые отказывается строго соблюдать российское и международные законодательные требования, разрушают экосистему, должны лишаться лицензий и уж тем более не получать разрешения на разработку новых месторождений. В настоящее время зарубежные юристы и экологи разрабатывают юридическое определение «экоцида». Этот проект инициировал фонд Stop Ecocide в ноябре этого года. По мнению экологов, разрушение экосистем должно быть приравнено к преступлениям против человечества.

«Проблема в том, что правовые нормы на практике не работают. И этим пользуются коммерсанты, действующие по законам «Дикого Запада», хотя на дворе давно XXI век. Меры, которые начинает принимать новое руководство края, уже приносят свои плоды. Необходимо и дальше приводить деятельность компаний, наносящих ущерб природе, в соответствие с нормами российского законодательства», — резюмировал эксперт.