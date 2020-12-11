Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона 76,8 млн рублей на дополнительное оснащение ковидных госпиталей. Об этом вечером 11 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Средства пойдут на модернизацию систем медицинского газоснабжению, установку кислородных концентраторов, а также на проведение ремонта для развертывания дополнительных коек под коронавирус.

В частности, средства выделяются ЛОКБ, Бокситогорской, Всеволожской, Гатчинской, Кингисеппской, Ломоносовской, Лужской, Приозерской, Рощинской, Сланцевской и Тихвинской больницам.

Отметим, в настоящий момент в регионе для больных ковидом и пневмониями развернуто 2868 коек, из них 625 свободны (23,27%), в том числе 218 реанимационных.

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