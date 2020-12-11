Ростов, Ярославская область, , 17:48 — REGNUM Жители Ростова Ярославской области в течение двух месяцев получали квитанции от двух разных ресурсоснабжающих организаций по оплате одной и той же услуги — отопления и водоснабжения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Двойные квитанции

В октябре 2020 года администрация Ростова решила лишить ООО «АТР» статуса единой теплоснабжающей организации и передать его МУП «Расчетный центр». Однако проверка прокуратуры показала неправомерность подобных действий местных властей.

«Действия администрации городского поселения Ростов привели к необоснованному созданию для МУП «Расчетный центр» преимущественного доступа к осуществлению деятельности на рынке теплоснабжения, что не соответствует требованиям законодательства о защите конкуренции. После вмешательства прокуратуры выявленные нами нарушения законодательства были устранены», — рассказал Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов.

При этом жители первого и второго микрорайонов по рекомендации властей города в течение двух месяцев оплачивали квитанции МУП «Расчетный центр».

«Мэр города назначил с 12 октября другую ресурсоснабжающую организацию. Мы как законопослушные граждане все это оплатили. Были объявления, что законны квитанции «Расчетного центра». Теперь получается, что наши платежи в МУП оказались вне закона. И нам предлагают в течение 21 дня идти писать заявления на возврат денег. И это в условиях пандемии! Я официально обращаюсь в прокуратуру области и Следственный комитет, пусть разберутся с этим вопросом», — рассказывает председатель совета дома в Ростове Татьяна Комракова.

«Пусть губернатор примет меры о наказании. Посмотрите Единый расчетный центр. Пенсионеры в очереди пишут заявления, показывают эти квитанции. У нас же самоизоляция, пандемия, — добавляет житель Ростова Валерий Окуличев.

Дома в Ростове

Более того, пенсионеры бояться потерять субсидии от государства на оплату коммуналки.

«Я инвалид по зрению. Если я не оплатил 10 копеек, мне субсидия будет приостановлена. А тут две квитанции. Я по одной оплатил, как законопослушный гражданин. А теперь что получается — какие квитанции собес должен принять к расчету субсидии? До сих пор решение не принято. Наши власти наплевательски относятся к населению», — говорит житель Ростова Александр Чернышов.

В администрации Ростова сообщили, что сейчас проводят совещания по данному вопросу.

«Несколько совещаний, которые мы провели с «АТР» и МУП «Расчетный центр». Они должны минимизировать хождения людские по мукам. Мы должны доработать ситуацию, чтобы людям было комфортно», — заявил глава городского поселения Ростов Андрей Лось.

Андрей Лось

При этом глава Ростова не исключил, что к вопросу о смене теплоснабжающей организации администрация поселения вернется по окончании отопительного сезона.

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