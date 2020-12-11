Москва, , 17:44 — REGNUM Экономическое сотрудничество и совместные действия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили российский и узбекский премьер-министры Михаил Мишустин и Абдулла Арипов, сообщили 11 декабря в пресс-службе российского правительства.

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Среди экономических вопросов обсуждались сотрудничество по торговле, инвестициям, энергетике, промышленности. Также Мишустин и Арипов «обменялись мнениями о новых перспективных совместных проектах в различных областях».

«Кроме того, была рассмотрена тематика взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря узбекские власти предложили инвесторам из России организовать совместное производство вакцин от COVID-19 в Ташкентской области.

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