Москва, , 17:38 — REGNUM В России меры по ограничению оптовых отпускных цен изготовителей подсолнечного масла и сахара будут иметь двоякий эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар. В частности помощью экспортных пошлин.

Подсолнечное масло в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Меры по ограничению оптовых отпускных цен изготовителей подсолнечного масла и сахара будут иметь двоякий эффект: рост цен в ближайшее время прекратится, но при этом возникают риски снижения объемов производства товаров в будущем: низкие цены и низкая рентабельность производства снижает заинтересованность в производстве данных товаров. Таким образом, может снижаться предложение товаров на рынке, что опять может подтолкнуть цены вверх, — сказала Долгова. — Экспортная пошлина позволит снизить объёмы экспорта, но также приведёт к снижению объемов производства подсолнечного масла».

Как полагает экономист, падение спроса со стороны производителей растительного масла на подсолнечнике может привести в будущем к снижению посевной площадей этой культуры, и РФ столкнется уже с дефицитом сырья для производства подсолнечного масла.

«То есть опять возникает дефицит, провоцирующий рост цен», — пояснила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом цен на подсолнечное масло и введении экспортных пошлин высказался доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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