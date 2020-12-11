Москва, , 17:37 — REGNUM Ограничить цены на продукты для конечных потребителей можно разными путями, и государство обязано вмешаться в этот процесс, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом он сегодня, 11 декабря, заявил ИА REGNUM, комментируя возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар в России.

«Покупателей не должны настораживать ежедневно растущие ценники на такие первоочередные продукты как растительное масло и сахар. Предложенное решение, связанное с ростом таможенных пошлин на данные категории товаров, конечно, даст сиюминутный эффект, но думать-то нужно на перспективу. Если мы сделаем невыгодной поставку растительного масла и сахара в адрес зарубежных покупателей, то велика вероятность потерять с ними контракты навсегда. Любое госрегулирование не должно вредить свободному рынку», — отметил эксперт.

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По его словам, в данной ситуации может случиться так, что постоянные покупатели РФ — страны Средней Азии, к примеру, просто переориентируются на тростниковый сахар, изготовленный в Индии.

«Удивляет ещё и то, с каким энтузиазмом мы взялись за цены на сахар и растительное масло. Но ведь не только эти продукты необходимы для полноценного питания. Цены на овощи, мясо, рыбу тоже значительно выросли. Не лучше ли государству решить, как поддержать российских производителей, как снизить их издержки в непростое время, чтобы и цена для российских покупателей была приемлемая, и поставки за рубеж не срывались из-за роста вывозных пошлин», — добавил Демин.