Пекин, , 17:31 — REGNUM Власти Китая арестовали редактора Bloomberg News в Пекине. Об этом сообщило само американское новостное агентство 11 декабря.

По информации Bloomberg, арест редактора агентства Хейз Фань произошел 7 декабря. Она была задержана Пекинским бюро национальной безопасности.

Согласно сообщению МИД КНР, журналист была задержана «по подозрению в участии в преступной деятельности, которая ставит под угрозу национальную безопасность».

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