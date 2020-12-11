Москва, , 17:17 — REGNUM Введение в России пошлины на экспорт подсолнечного масла — это совершенно разумная мера, направленная на то, чтобы не допустить роста цен, но нужны не только пошлины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ рассматривают возможность введения такой пошлины.

«Нужны меры по поддержке спроса. Низкие доходы населения не позволяют ему тратить деньги на что-либо, кроме товаров первой необходимости. Отсюда и низкая эластичность спроса, — сказал Комолов. — И эту проблему надо решать в первую очередь. Требуется повышение пособия по безработице до адекватного уровня — как минимум два МРОТ. Есть исследования, которые показывают эффективное влияние такой меры на экономику. Плюс ко всему бедную часть населения надо освободить от подоходного налога. Человек с зарплатой до 25 тысяч вообще должен быть освобожден от уплаты налогов на труд. И социальные взносы с таких людей должны взиматься в меньшем объеме. Не 30%, а в районе 15%».

Кроме того, Комолов заявил о том, что в РФ надо резко повышать налоги на состоятельную часть общества, потому что российский уровень неравенства один из самых высоких в мире.

«У нас есть возможность повышать налоги на доходы сверхбогатого меньшинства еще очень долго. Потенциал гигантский. Просто чтобы выйти на один уровень с «нормальными», «цивилизованными» рыночными странами», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, зачем в РФ нужна экспортная пошлина на подсолнечное масло.

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