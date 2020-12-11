Москва, , 17:16 — REGNUM Экспортная пошлина на подсолнечное масло — это то, что уже давно напрашивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве РФ рассматривают возможность введения пошлины на экспорт подсолнечного масла.

«Пошлина была бы логичной мерой в нынешних экономических условиях. Мир уже лет 10 живет в эпоху протекционизма, экономической войны стран, когда они вводят ограничительные инструменты, — сказал Комолов. — За последние 10 лет из всех мер, принятых государствами по регулированию внешней торговли, миграции, инвестиций, три четверти носили протекционистский характер. И только одна четверть была направлена на либерализацию международных экономических отношений».

Как пояснил Комолов, совершенно логично, что в условиях сокращения «мирового пирога» государство концентрирует ресурсы внутри страны, не позволяя им уходить за рубеж в виде произведенных товаров и услуг, поскольку насыщение внутреннего спроса позволяет удержать цены на относительно приемлемом уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, должно ли государство вмешаться в ценовую политику.

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