Москва, , 17:15 — REGNUM Российское государство должно вмешаться в ситуацию и оказать воздействие на ситуацию с ценами на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве задумались о методах ограничения роста цен на подсолнечное масло и сахар.

«Если подходить с позиций экономической теории, то очевидно, что товары первой необходимости — это товары низкой эластичности спроса, — сказал Комолов. — Это значит, что эти товары так нужны потребителям, что спрос на них мало подвержен воздействию цен. Если производитель завысит цены на этот товар, то спрос уменьшится незначительно. В этом случае производителю выгодно сокращать объем продаж, так как его прибыль вырастет. Издержки на единицу останутся теми же, но так как спрос неэластичный, рост цен оказывается более значительным, чем падение спроса».

Поэтому, как пояснил Комолов, в условиях затянувшегося и обострившегося кризиса производители пытаются перенести бремя кризиса на плечи простого человека и эксплуатируют тяжелое положение общества, которое большую часть своих денег тратит только на базовые товары и услуги и не имеет никаких накоплений.

«Рыночек порешал так, как он считает нужным, и нормальное государство должно вмешиваться в ситуацию и непременно оказывать воздействие на ценовую политику компаний», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если российские производители продуктов питания и ритейл примут обязательства, которые им предлагает правительство РФ, ситуация на рынке на какое-то время стабилизируется.

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