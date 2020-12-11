Москва, , 17:14 — REGNUM Если российские производители продуктов питания и ритейл примут обязательства, которые им предлагает правительство РФ, ситуация на рынке на какое-то время стабилизируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ пытаются договориться с производителями сахара и подсолнечного масла об ограничении роста цен на эти продукты.

«Если производители и ритейл примут обязательства, которые предлагает правительство, ситуация на какое-то время стабилизируется. Этого может быть достаточно для того, чтобы дождаться снижения цен на мировом рынке, — сказал Терновский. — Но возникает проблема поставок: производители могут дать обязательство не поднимать цены, но не гарантировать достаточный объем продаж. Тогда поставки на внешний рынок будут гораздо выгоднее. Если этот инструмент не сработает, предлагается установить экспортную пошлину на подсолнечное масло одновременно с вводимой пошлиной на вывоз семян. В этом случае меры будут эффективны для краткосрочного сдерживания цен».

Как подчеркнул экономист, колебания цен на сельскохозяйственную продукцию — это естественный процесс: с 2008 по 2013 годы мировые цены на растительное масло были гораздо выше, чем в настоящее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом цен на продукты питания рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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