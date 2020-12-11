Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, цены на нефть весь день раскачиваются как на качелях — от роста к падению, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине торгового дня цена нефти марки Brent снизилась на 0,6% до $50,07 за баррель, а цена WTI — понизилась на 0,75%, до $46,65 за баррель.

10 декабря нефть Brent рекордно повысилась до уровня, которого «быки» давно ждали — до $50 за баррель, но сегодня с этих уровней корректируется вниз.

Вероятно, эйфория, связанная с надеждами на начало массовой вакцинации населения мира от COVID-19, уже выдохлась/

Рынок обеспокоен такими факторами, как возможное увеличение экспорта нефти Ираном в 2021 году и уже происходящим сегодня резким ростом коммерческих запасов в США.

Теперь цена Brent перешла в новый коридор в $49−51 за баррель. А на сегодня прогнозируется диапазон по цене Brent в $49−50 за баррель», — считает эксперт.

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