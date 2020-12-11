Ташкент, , 15:58 — REGNUM В Узбекистан получили первые китайские локомотивы в рамках проекта с участием Азиатского банка развития (АБР), сообщили 11 декабря в пресс-службе «Узбекистанских железных дорог».

Всего в республику планируется поставить 30 электровозов современной модификации и запасных частей к ним. Заемное соглашение с АБР на $170 млн заключено 30 августа 2019 года.

Напомним, в июле 2019 года «Узбекистанские железные дороги» подписали с китайским консорциумом CNTIC-CRRC DLOCO контракт на поставку 24 двухсекционных электровозов в 2021—2022 годах. Сумма контракта составила $134,6 млн.

Позднее, в феврале 2020 года, АБР одобрил запрос на поставку еще шести электровозов стоимостью $35,4 млн.