Москва, , 15:53 — REGNUM Сильное изменение курса рубля отмечает почти половина жителей России (47%). Слабое влияние ощущают 21%. О том, что курс не влияет на жизнь, заявили 22%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

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Постоянно следят за курсом рубля 45% жителей России. 54% опрошенных не интересуется динамикой российской валюты.

По мнению 22% граждан, в ближайшее время курс рубля по отношению к другим валютам будет расти. 34% убеждены, что будет снижаться. 23% считают, что останется неизменным.

Телефонный опрос 13−15 ноября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик считает, что на следующей неделе рубль получит поддержку в виде начала налогового периода декабря.

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