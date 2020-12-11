Москва, , 15:52 — REGNUM Цены на сахар и подсолнечное масло будут возвращены к реально обоснованным показателям. Об этом 11 декабря рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, повышение стоимости этой продукции носит спекулятивный характер, однако данная проблема будет решена.

«Как показывает практика, это банальная жадность. А как у нас говорят, жадность порождает очень негативные последствия. Поэтому до всех доведена задача и решение о том, что необходимо принять все меры, чтобы цены вернулись к реально обоснованным, которые были полтора-два месяца назад в рамках той инфляции, которая у нас существует», — заявил Евтухов.

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