Москва, , 15:43 — REGNUM Стоимость основных продуктов питания в России будет стабилизирована. Об этом 11 декабря заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя рост цен на сахар и подсолнечное масло, он указал, что уже 14 декабря будут предприняты нормативно-правовые действия, которые позволят сдержать стоимость этих товаров на должном уровне.

«Все цены будут стабилизированы на минимальном уровне и в понедельник будут подготовлены нормативные решения по этому вопросу. Если производители по другим категориям товаров будут предпринимать повышение цен, то ФАС будет проверять эти факты», — сказал Евтухов.

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