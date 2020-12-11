Москва, , 15:36 — REGNUM Прогноз Минстроя о рост цен на жилье в Москве от 8 до 9,5 тыс. руб. в 2021 году, что составит около 4%, кажется малореальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова.

«Такой значительный рост может произойти только, если с 1 июля 2021 года отменят ипотеку с государственной поддержкой, которая и послужила в значительной степени локомотивом роста в 2021 году. Иначе стоит ожидать более значительного роста до 8−9%.

Что качается темпов роста стоимости жилья других регионах России, то прогноз выглядит реалистичным, так как темпы прироста стоимости жилья зависят от целого ряда факторов, в том числе от уровня жизни населения, привлекательности региона, наличия рабочих мест и т.д.

И с учетом того, что уровень жизни в большинстве регионов невысокий, то рост цен на 2−3 тыс. кажется вполне оправданным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2021 года цены на жильё в России вырастут на 1,1%, подсчитали в Минстрое РФ.

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