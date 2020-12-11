Москва, , 15:36 — REGNUM Рост цен на подсолнечное масло и сахар носит спекулятивный характер. Об этом 11 декабря сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, оснований для роста стоимости этих, а также других продуктовых наименований на данный момент нет.

«Сейчас проводится аналитика с точки зрения предпосылок на рост цен на другие продовольственные товары. Их нет, как и нет оснований [роста] на эти продовольственные товары. Видимо, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией. Но этого никто не позволит. Этого не случилось весной и не случится сейчас», — заявил Евтухов.

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