Москва, , 15:29 — REGNUM Несмотря на подорожание подсолнечного масла, круп и сахара, общий индекс потребительских цен на продовольствие вырос незначительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве задумались, как ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар.

«Общий индекс потребительских цен на продовольствие вырос незначительно. Эти три вида продукции — крупы, подсолнечное масло и сахар — не сыграли существенной роли на общем продовольственном рынке. Там нет никакой катастрофы, — сказал Зубец. — Однако надо понимать, что продовольственная инфляция у каждой социальной группы разная. Те, кто победнее, живут на гречке, подсолнечном масле. Для наиболее бедных людей подорожание этих продуктов очень важно. И поэтому, если у нас так плохо, давайте раздадим бедным с низким уровнем доходов какие-то деньги. Это тоже вариант».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, как власти РФ могли остановить рост цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ просят воздержаться от директивного понижения цен

Читайте развитие сюжета: Эксперт объяснил, смогут ли власти РФ договориться с торговыми сетями