Москва, , 15:28 — REGNUM Власти РФ могли бы ограничить экспорт подсолнечного масла и увеличить продажи муки и зерна из государственных хранилищ, чтобы не допустить резкого роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве РФ обсуждают возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар.

«Надо понимать, что у нас рыночная экономика и цены на продукты питания устанавливаются рыночной конъюнктурой. Звериный оскал капитализма. Что министры могли бы сделать? По факту мы понимаем, что никто не может запретить производителям и магазинам устанавливать цены и надбавки. Директивное понижение цен не работает, неэффективно с точки зрения управления и противоречит основным принципам рыночной экономики, — сказал Зубец. — На что у нас выросли цены сильнее всего? Подсолнечное масло, крупы и сахар. Эти товары являются экспортными. Что могло бы сделать государство? Ограничить экспорт подсолнечного масла».

Кроме того, как полагает Зубец, власти могли увеличить продажи муки и зерна из государственных фондов и запасов для того, чтобы сбить цены внутри страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что в качестве экстренной меры жителям России, живущим за чертой бедности, можно раздать продуктовые карточки.

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