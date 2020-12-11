Шанхай, Китай, , 15:27 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla в ноябре 2020 года установил новый рекорд продаж на китайской рынке, реализовав 21 604 электрокара. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Популярности электрокаров Tesla способствовало октябрьское снижение цен на Model 3. Модель подешевела на 8% после предоставления ей правительством Китая субсидий, которые правительство КНР выдаёт для производителей экологичных транспортных средств. Теперь стоимость Tesla Model 3 в базовой комплектации китайского производства составляет 249,9 тыс. юаней (около 36,8 тыс. долларов).

Стоит отметить, что предприятие Tesla в Шанхае — это единственный завод компании Илона Маска за пределами Соединённых Штатов по сборке электромобилей Tesla. Общие вложения в это предприятие планируют увеличить до 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов). Эти деньги пойдут на увеличение годового объёма производства машин на линиях завода до 500 тыс. единиц.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск на онлайн-конференции по аккумуляторам, организованной правительством Германии, заявил, что компания планирует вывести на европейский рынок свой новый компактный электропикап Cybertruck.

Читайте также: Китай отзывает 870 автомобилей Tesla с внутреннего рынка