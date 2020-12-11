Москва, , 15:23 — REGNUM Базовый спрос на основные продукты питания и сопутствующее ему подорожание указанных товаров носит сезонный характер и связано с продолжающейся заготовкой сельскохозяйственной продукции текущего сезона на зимний период, имеет рыночный характер и ориентировано на потребительский спрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Определенный вклад в рост цен оказало и продолжающееся с начала 2020 года ослабление рубля. И это закономерно, учитывая имеющуюся при изготовлении продукции импортную составляющую.

Кроме того, здесь также надо учитывать то, что сахар и подсолнечное масло являются экспортно-ориентированной продукцией. Россия по этим товарам занимает лидирующие места среди экспортеров.

И, учитывая постоянный спрос зарубежных покупателей на эту продукцию, производители сахара и подсолнечного масла пытаются и на внутреннем рынке поднимать на нее цены. Что наблюдается в сезоне 2019−2020 годов.

Ничего нового в тактике продаж еще не изобретено. Это типичная уловка предприятий экспортеров, учитывая угрозы введения дополнительных таможенных пошлин и квот на поставку рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Фиксация цен на сахар и подсолнечное масло, предлагаемая правительством РФ, может привести к их исчезновению с прилавков. Если только не расширить число участников этого мероприятия.

Совместно с антимонопольной службой и основными производителями подсолнечного масла и сахара подготовить и заключить соглашения на поддержку внутреннего рынка этих товаров и заморозку цен на ограниченный период времени.

Это имело бы определенный эффект на ограниченном, но важным для граждан интервале времени. В противном случае, все будет регулировать рынок — закон спроса и предложения. Если ему не будут мешать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал членов правительства за отсутствие своевременных мер.

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