Ярославль, , 15:11 — REGNUM Объём номинальных денежных доходов населения Ярославской области в январе-сентябре 2020 года по предварительным данным уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3 процента. Об этом сообщает Ярославльстат.

Деньги

Всего жители региона получили доходов на сумму 304,6 млрд рублей. Реальный объём денежных доходов населения (с учётом роста потребительских цен) уменьшился на 4.9 процента.

За 9 месяцев задолженность жителей области по кредитам увеличилась на 10 млрд 132 млн рублей. Стоит отметить, что год назад долги росли быстрее — тогда они выросли почти на 14 млрд. Судя по всему, банки стали осторожнее в выдаче кредитов, да и сами жители осторожнее планируют свои расходы.

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