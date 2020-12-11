Гавана, , 15:02 — REGNUM На Кубе в январе 2021 года начнется реформа финансовой системы республики, заявил 11 декабря президент страны Мигель Диас-Канель.

«Созданы все условия для начала упорядочивания денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом 24 кубинских песо за доллар», — сказал он в эфире гостелевидения.

На сегодняшний день на Кубе одновременно существуют две национальные валюты — кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC). Именно от последнего принято решение отказаться.