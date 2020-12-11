Москва, , 14:53 — REGNUM Дилеры немецкой компания Volkswagen в России внесли изменения в прайс-листы на свою продукцию. Об этом 11 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

В декабре все модели Volkswagen, представленные в России, подорожали на 20 — 97 тыс. рублей. Это составляет 1,6 — 3,5% относительно прежней цены.

Самое маленькое повышение стоимости произошло у модели Polo в кузове лифтбек. В зависимости от комплектации цена на неё выросла от 20 до 30 тыс. рублей.

Все комплектации седана Jetta подорожали на 34 тыс. рублей. Это плюс 1,8 — 2,2% к прежней стоимости.

Более существенный рост цен наблюдается у модели Passat — 46 тыс. рублей (1,8 — 2,4%). Однако самое большое увеличение цены произошло у кроссовера Touareg. У него прибавка к прежней стоимости составила 97 тыс. рублей.

Напомним, последнее изменение цен на большинство машин Volkswagen произошло в октябре 2020 года. Тогда их стоимость увеличилась на 20 — 48 тыс. рублей.

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