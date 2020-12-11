Москва, , 14:48 — REGNUM У российских властей уже есть подобный опыт регулирования цен путем договоренностей с крупными производителями, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя решение правительства зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар.

«В частности, подобные меры ранее применялись к производителям удобрений и нефтеперерабатывающих компаний.

В качестве альтернативы добровольному ограничению внутренних цен обычно выступает введение или увеличение экспортных пошлин.

Обычно производители соглашаются на какое-то ограничение своих доходов на внутреннем рынке, чтобы сохранить доходы от экспорта.

Вероятно, так же произойдет и сейчас, особенно с учетом того, что на фоне ослабления рубля доходы от экспорта существенно подросли.

Соответственно, на внутреннем рынке преимущество получат крупные торговые сети, у которых больше оборот и ниже логистические издержки. Произойдет очередной передел рынка в их пользу за счет небольших несетевых магазинов и снабжающих их оптовиков.

Собственно, для крупных сетей ограничение цен по небольшому количеству позиций вообще не критично. Конечно, заморозка цен будет в любом случае недолгой.

Как только острота проблемы в общественном мнении несколько снизится, ограничения будут сняты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предлагает зафиксировать розничные цены на подсолнечное масло — не более 110 рублей за литр и сахар: не более 45 рублей за 1 кг.

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