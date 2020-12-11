Пенза, , 14:40 — REGNUM Для сельскохозяйственной отрасли в Пензенской области уходящий год был рекордным. Аграриям удалось собрать более 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Губернатор Иван Белозерцев на совещании 11 декабря оценил великолепный результат тружеников села и поставил перед ними новые задачи на предстоящий год.

Сельхозпроизводителям в 2021 году необходимо как минимум подтвердить объем урожая текущего года по зерновым и зернобобовым — выйти на 3,5 млн тонн. Пензенская область более чем на 85% обеспечена собственным продовольствием, но на предстоящий год следует еще увеличить на 10% производство мяса и молока, ввести в севооборот все оставшиеся, но пока не обрабатываемые земли сельхозназначения. В 2020 году вернули в оборот 37 тыс. гектаров пашни.

Министерству сельского хозяйства поручено активнее поддерживать малые развивающиеся предприятия — сельхозкооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства. Также необходимо расширять географию поставок агротоваров и продуктов питания за границу. В настоящее время сельскохозяйственная продукция пензенских аграриев поставляется во все регионы страны и более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2020 году на поддержку и развитие крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрено свыше 108 млн рублей. Еще порядка 52 млн рублей направят на развитие сельской кооперации. В регионе победителями конкурса грантов на развитие фермерских хозяйств и кооперативов стали 36 представителей аграрного сектора.

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