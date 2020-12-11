Москва, , 14:27 — REGNUM Расширение санкций в отношении Турции в связи с проведением геологоразведочных работ в Средиземном море не увенчается успехом и не остановит Анкару, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Слово «санкции» в последние 4−6 лет стало самым популярным в дипломатическом языке планеты.

Наверное, не осталось ни одного государства в мире против которого не введено тех или иных санкций, и соответственно нет такого государства, которое не наложило бы хоть один пакет санкционных мер на кого-либо.

Самое обидное, что такая политика уже показала свою несостоятельность, государства не испытывают тех сложностей, которые моги бы заставить их пойти на компромисс, при этом не редко «стреляют в ногу» стороне, вводящей эти самые санкции (торговая война США и Китая — яркий тому пример).

Введение новых ограничений не остановит Анкару, а напротив убедит их необходимости решать вопрос своими силами здесь и сейчас, что лишь усложнит возможность будущей нормализации отношений. Эта ситуация очень похожа на санкции США в отношение России», — высказал своею точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран—членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции. Ограничительные меры будут введены в связи с проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья.

Читайте также: На саммите Евросоюза договорились о санкциях против Турции