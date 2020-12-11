Киев, , 14:27 — REGNUM Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в ноябре 2020 года составило 10,187 млрд кВт∙час (нетто, без учета потерь в сетях), сообщила 11 декабря пресс-служба компании «Укрэнерго».

Согласно источнику, нынешний показатель всего на 0,4% (на 45,9 млн кВт∙ч) меньше, чем в ноябре 2019 года.

«Укрэнерго» отмечает, что в ноябре нынешнего года промышленность потребила электроэнергии всего на 0,6% меньше, чем в ноябре 2019-го, а это может свидетельствовать о стабилизации производственных процессов в определенных отраслях.

Компания информирует, что совокупное электропотребление на Украине с начала года, составляет чуть менее 105,9 млрд кВт∙ч, что на 3,1% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года. Подчеркивается, что зафиксировано незначительное перераспределение структуры потребления между группами потребителей, в частности в сторону роста — у населения и в химической и нефтехимической промышленности, и в сторону снижения — ощутимо в транспорте, а также у коммунальных и промышленных потребителей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 11 месяцев 2020 года суммарный объем экспорта электроэнергии на Украину превысил импорт практически вдвое (4 424,7 млн кВт·ч против 2 156,1 млн кВт·ч). При этом в ноябре импорт электроэнергии из Европы продолжил тенденцию к росту (+21%), тогда как объемы экспорта начали сокращаться (-4%).