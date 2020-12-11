Самара, , 14:46 — REGNUM Самарская область поднялась с 69 на 49 место в «Индексе административного давления — 2020». Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов в ходе трехсторонней встречи с представителями контрольно-надзорных органов и предпринимателями в правительстве региона, 11 декабря передает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встрече обсудили вопросы улучшения инвестиционного и делового климата, а также снижения административной нагрузки на бизнес в регионе.

По словам Дмитрия Богданова, за год область улучшила свои позиции в индексе административного давления. А это значит, что барьеров для бизнесменов стало значительно меньше и они могут вести свою предпринимательскую деятельность в Самарской области в более комфортных условиях, отметил он.

Богданов подчеркнул, что руководство региона не намерено останавливаться на этом и будет продолжать формировать благоприятные условия как для крупных инвесторов, так и малого бизнеса.

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