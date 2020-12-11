Москва, , 14:27 — REGNUM По итогам октября 2020 года в России самой доходной маркой автомобиля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал бренд BMW. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным портала, за отчётный месяц российским дилерам компании BMW удалось реализовать новых кроссоверов и внедорожников на сумму 17,77 млрд рублей. При этом общая выручка с продаж всех машин на рынке сегмента SUV за указанный месяц составила 157,4 млрд рублей.

Следом за BMW по объёму выручки идёт немецкая марка Hyundai. На неё российские автолюбители потратили 15,57 млрд рублей. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает ещё один «немец» — марка Mercedes-Benz (14,24 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно разместились Toyota (12,5 млрд рублей) и KIA (11,46 млрд рублей).

Напомним, по итогам сентября нынешнего года в России самой доходной маркой автомобиля сегмента SUV стал бренд Hyundai. За отчётный месяц компании удалось реализовать авто на сумму 15,04 млрд рублей.

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