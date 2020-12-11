Париж, , 14:41 — REGNUM Государственный долг Франции по отношению к ВВП возрастет до 122,4% в 2021 году из-за снижения налоговых поступлений в условиях падения экономической активности в период пандемии SARS-CoV-2, свидетельствуют прогнозы правительства Франции. Об этом сообщает Le Figaro в пятницу, 11 декабря.

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Журналисты отмечают, что правительство Франции ожидает рост государственного долга из-за повторного введения карантинных мер во второй половине 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.

Предыдущая оценка показывала повышение государственного долга до 116,2% ВВП, но с изменением прогноза падения ВВП в 2020 году с 9,7% до 11% она также подскочила до 122,4% ВВП, что эквивалентно 2,891 триллионам евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении ВВП страны на 11% в 2020 году. Предыдущая оценка падения экономической активности составляла 9,7%.

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