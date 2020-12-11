Москва, , 14:09 — REGNUM Поле возможностей санкционного давления на Россию со стороны США неуклонно уменьшается. Несмотря на все старания со стороны американской администрации, экономика Росси не рухнула, а программа импортозамещения, хотя и с существенными оговорками, снизила зависимость нашей страны от внешнего воздействия, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Серьезнее дело обстоит с возможностями заимствования на мировом финансовом рынке. Но и здесь накопление значительных резервов и рачительное расходованию бюджетных средств обеспечили абсолютную устойчивость российской финансовой системы.

Этот факт получил должную оценку со стороны западных инвесторов, интерес которых к российским ОФЗ и фондовому рынку, c периодическими пугливыми флуктуациями, остается стабильно высоким.

Масштабная компания, направленная на ограничение поставок российского газа в Европу, провалилась: помешать реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», тем самым расчистив дорогу для поставок американского СПГ, не удалось .

Попытки же нанести удар по политической и финансовой элите нашей страны привели только к ее большей консолидации. Недавнее введение санкций против физических и юридических лиц, связанных с руководителем Чеченской Республики, лишний раз демонстрирует бессилие американской администрации.

Новые санкции принимают всё более бессмысленный и хаотичный характер вводимых ограничений. Достаточно сказать, что в санкционном списке оказался футбольный клуб «Ахмат» и ряд других спортивных организаций.

История применения мер санкционного давления на Россию со стороны США показывает их крайне низкую эффективность относительно юридических лиц и абсолютную неэффективность по отношению к персоналиям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

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