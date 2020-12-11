Москва, , 14:10 — REGNUM В ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 855 новых машин Suzuki, что на 8% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Всего с января по ноябрь текущего года на российском рынке были реализованы 7083 новых автомобиля бренда Suzuki — на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной в РФ моделью Suzuki в ноябре стал компактный кроссовер Vitara. Его дилеры продали в прошлом месяце в количестве 557 единиц. Это на 14% меньше, чем год назад.

На втором месте по продажам Suzuki Jimny нового поколения. Его в ноябре приобрёл 181 покупатель, что в 3,6 раза больше показателя годичной давности. Тройку лидеров замыкает кроссовер Suzuki SX4 (117 ед.; — 46%).

Напомним, в 2021 году автокомпания Suzuki планирует вывести на российский рынок только одну новинку — спецверсию кроссовера Suzuki Vitara.

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