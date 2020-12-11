Москва, , 14:03 — REGNUM В качестве экстренной меры — жителям России, живущим за чертой бедности, можно раздать продуктовые карточки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты питания в РФ.

«Это могут быть карточки на 800 или на 1000 рублей. В Америке это делают с 1950-х годов прошлого века. А Америка — достаточно высокодоходная страна. Плюс эти деньги пойдут не на ветер. Они пойдут на покупку внутренних товаров сельскохозяйственного производства. А стало быть, на эту сумму сельхозпроизводители будут увеличивать объемы производства. У нас есть Фонд национального благосостояния. Ну, дайте людям деньги из этого фонда. А регулирование цен, как показывает история, это не лучший вариант», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, как власти РФ могли бы отреагировать на повышение цен.

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