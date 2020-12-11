Москва, , 14:02 — REGNUM Правительству РФ нужно стремиться не регулировать цены, а поднимать доходы населения и способствовать развитию конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар.

«Что нужно делать? Поднимать доходы населения. Чтобы население могло платить за этот товар. Причем поднимать доходы именно низкодоходного населения. Потому что высокодоходному населению абсолютно все равно, сколько стоит сахар — 50 рублей или 70. Они о росте цен узнают из газет, — сказал Остапкович. — Если у вас провал по отрасли, то временно субсидируйте ее из государственных источников. Когда начинается рост цен на бензин, то нефтяников тут же собирают и дают им всякие бонусы. То же самое надо делать в случае подорожания продуктов».

Но самое главное, как пояснил Остапкович, надо, чтобы работала конкуренция.

«Создайте не пять сахарных заводов, а десять. И чтобы сахарную свеклу выращивали не только крупные холдинги, но и крестьянско-фермерские хозяйства», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил может ли РФ столкнуться с дефицитом продуктов питания.

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