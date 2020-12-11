Париж, , 14:03 — REGNUM Государственный совет Франции подтвердил закрытие до 20 января всех горнолыжных курортов в стране с целью избежать распространения вируса SARS-CoV-2 в период новогодних каникул.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 11 декабря, высшая судебная инстанция Франции по административным делам, Государственный совет, вынесла окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, 2 декабря местные СМИ сообщили, что правительство Франции введет недельный карантин для тех, кто возвращается с лыжных курортов других стран, чтобы воспрепятствовать распространению вируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция введет недельный карантин для прибывших из соседних стран