Москва, , 14:01 — REGNUM Попытки правительства России регулировать цены на продукты питания могут обернуться их дефицитом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение цен на подсолнечное масло и сахар.

«Как показывает экономическая история, цены на продукцию сельского хозяйства очень волатильны. И практика регулирования цен никогда эффективной не была, — сказал Остапкович. — Более того, она приводила к ухудшению ситуации. Это проходили и латиноамериканские, и азиатские страны, и даже некоторые европейские. Сначала всем дадут ордена, потому что цены будут держаться, но через полгода начнется дефицит этих продуктов, потому что предпринимателям станет невыгодно выпускать и производить товары, которые не меняются в цене. А издержки будут расти. И они откажутся производить этот товар».

Как пояснил Остапкович, при таком развитии событий через год ситуацию вернут в условия рынка, но она будет уже хуже.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что, учитывая ту ситуацию, которая сложилась на российском рынке, едва ли приходится говорить о возможном ураганном росте цен.

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