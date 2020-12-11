Москва, , 13:58 — REGNUM В период действия режима самоизоляции спрос на недвижимость несколько снизился, однако после снятия ограничительных мер активность на рынке возросла, чему во многом способствовало желание российских граждан сохранить свои сбережения в период коронакризиса, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«А инвестиции в недвижимость, в свою очередь, являются понятным и надежным активом в сознании людей. Ажиотажный спрос возник преимущественно на первичном рынке жилья, причина тому достаточно проста и понятна — это государственная программа льготной ипотеки.

Люди начали массово скупать квартиры в новостройках, при этом застройщики не упустили возможность воспользоваться повышенным спросом и начали поднимать цены на свои объекты.

Таким образом, возросший спрос спровоцировал удорожание жилья, и сложилась следующая ситуация — несмотря на низкие ипотечные ставки, недвижимость не стала доступнее для граждаен.

Скорее всего, в 2021 году рост цен за квадратный метр продолжится, но динамика замедлится. Программа льготной ипотеки, а также акции и предложения девелоперов будут поддерживать рынок недвижимости в будущем году.

Кроме того, не исключено возможное снижение Центробанком РФ ключевой ставки, что также может благотворно повлиять на рынок.

Тем не менее, ближе к концу 2021 года цены за квадратный метр, вероятно, начнут снижаться, поскольку уровень жизни и доходы граждан РФ не повышаются, а цены на жилье для большинства людей становятся все более недоступными», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ, подчитал стоимость 1 кв. метра, в среднем он составит 49 тыс. 173 рубля. Таки образом, в I полугодии 2021 года цены на жильё вырастут на 1,1%.

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