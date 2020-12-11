Ижевск, , 13:51 — REGNUM В Удмуртии планируют, что основные экономические показатели вернутся на докризисный уровень в 2022 году. Об этом заявил и.о. вице-премьера республики Константин Сунцов.

«Начиная со второго полугодия, начал восстанавливаться товарооборот в розничной торговле, начал восстанавливаться товарооборот в бытовых услугах, в кафе и так далее. Ноги уже не дрожат, а уверенно стоят на земле», — цитирует Сунцова «Коммерсантъ-Ижевск».

Он добавил, что в 2021 году республика начнет реализацию ряда крупных инвестиционных проектов на площадках региональных ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

Как сообщало ИА REGNUM, также чиновник говорил, что в случае выделения средств на развитие инвестиционной инфраструктуры можно будет списать кредиты, привлеченные от федерального центра. Планируется, что таким образом удастся списать 2.9 млрд рублей.

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