Москва, , 13:46 — REGNUM Иск против Facebook даст возможность разработчикам софта укрепить свои позиции на развивающихся рынках, считает технический директор Номикс Аркадий Оверин. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 11 декабря, комментируя и иск Федеральной торговой комиссии против Facebook по делу о недобросовестной конкуренции.

Напомним, что лидера среди социальных сетей обвиняют в многочисленных нарушениях антимонопольного законодательства. Вопросы со стороны регуляторов есть и к другому бизнес-направлению компании — минюст заинтересовала сделка по покупке разработчика очков виртуальной реальности Oculus в 2014 году, а также другие спорные действия компании — антиконкурентные условия для разработчиков и давление непосредственно на пользователей, которые обязаны иметь учетную запись в Facebook для использования новой модели Oculus Quest 2.

Удовлетворение требований Федеральной торговой комиссии создаст небольшое окно возможностей как для разработчиков на рынках новых технологий, так и для пользователей онлайн-сервисов, уверен эксперт.

«Если для потребителей ключевое преимущество будет заключаться в разнообразии платформ и сервисов, то для разработчиков — это возможность развивать локальных конкурентов, чему может помочь одно из требований комиссии — согласование с властями всех намерений по сделкам слияния и поглощения со стороны Facebook. Впрочем, конкурировать разработчикам скорее всего получится именно в производстве контента. Скорее всего, можно ожидать инициативы снизить 30-процентную комиссию за размещение в магазине по аналогии с кейсом Apple Store», — отметил Оверин.

Что касается железа, по мнению эксперт, соперничать с Facebook будет трудно даже Apple, которая планирует выпустить собственный VR-продукт в 2022 году. «Скорее всего, цена гарнитуры была предложена рынку ниже себестоимости на $50, так как было важно преодолеть психологическую отметку и представить гарнитуру по демократичной для рынка цене — 299 долл. Для сравнения новые модели PS 5 и Xbox Series X уже стоят дороже — от $499 и $499.99 соответственно», — пояснил Оверин.

Он напомнил, что согласно данным аналитической компании International Data Corporation, Facebook занимает 39% рынка оборудования виртуальной реальности, что делает его крупнейшим игроком отрасли. Меньшие игроки включают Lenovo Group Ltd., Sony Corp. и HTC Corp., в то время как Apple разрабатывает собственную гарнитуру для смешанной виртуальной и дополненной реальности, запуск которой начнется уже в 2022 году, сообщает Bloomberg. Facebook выпустил свою последнюю гарнитуру Quest 2 в октябре, снизив цену до 299 долларов с 399 долларов.