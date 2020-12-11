Черкесск, , 13:45 — REGNUM Депутаты парламента Карачаево-Черкесии рассмотрели закон о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ региона одобрен в первом чтении с учетом таблицы поправок, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе законодательного органа.

Доходы бюджета Карачаево-Черкесии на будущий год прогнозируются в объеме 30,2 млрд рублей, расходы к первому чтению прописаны на сумму 30,1 млрд рублей, профицит составил 80,2 млн рублей. При планировании доходов, как отмечается, учтены вступившие и вступающие в силу с 1 января 2021 года законодательные акты, вносящие изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство.

По информации министерства финансов Карачаево-Черкесии, объем доходов бюджета республики рассчитан на основе базового варианта сценарных условий социально-экономического развития России и прогноза социально-экономического развития региона на 2021−2023 годы, а также с учетом прогнозов главных администраторов доходов казаны и оценки поступлений доходов в 2020 году.